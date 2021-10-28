«Сербия – это особенное место»: глава МИД Китая пообещал Белграду поддержку

Китай гордится дружбой с Сербией и будет продолжать активное двустороннее сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, который сегодня встретился в Белграде с сербским президентом Александром Вучичем.

«Сербия сегодня – это особенное место. У китайцев существует с ней эмоциональная связь. Китайцы знают, что у Сербии есть выдающийся лидер, который твердо хранит достоинство и территориальную целостность страны, и это – Александр Вучич. Сербский народ – это несгибаемые люди. Мы гордимся тем, что у нас есть такой верный и хороший друг. Мы благодарны Сербии за безоговорочную поддержку. Мы будем продолжать поддерживать ее независимость и стоять на стороне сербского народа», – сказал министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом министр иностранных дел Китая передал президенту Сербии «сердечные приветствия» лидера КНР Си Цзиньпина. «Президент Си ценит глубокую дружбу с вами лично, а также крепкое взаимное доверие. Развитие наших отношений основано на равенстве, взаимном уважении и общих интересах», – сказал китайский дипломат.

Сербский лидер со своей стороны поблагодарил Пекин за позицию по косовскому вопросу. «Спасибо за поддержку территориальной целостности Сербии. Сербия точно также поддерживает политику единого Китая», – сказал Вучич, подчеркнув, что Пекин и Белград «прекрасно сотрудничают в международных организациях».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.10.21

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