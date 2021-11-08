«Они годами пытаются реализовать украинский сценарий»: лидеров сербской оппозиции обвинили в подрыве государственного суверенитета

Лидеры сербской оппозиции Драган Джилас и Борко Стефанович с помощью Вашингтона лоббируют интересы косовских сепаратистов и пытаются реализовать в Сербии «украинский сценарий», считает основатель Конгресса сербско-американских отношений Владимир Маринкович. По его оценке, визит этих оппозиционеров в США и последовавшее за ним письмо американских конгрессменов президенту Джо Байдену с требованиями ввести санкции против Сербии является новой попыткой отстранить от власти лидера страны Александра Вучича.

«Они годами пытаются реализовать украинский сценарий. Сначала пытались заручиться поддержкой европейских парламентариев и вернуться к власти с их помощью. Теперь же подключили и другие центры силы», – констатировал Маринкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Основатель Конгресса сербско-американских отношений обратил внимание, что во время переговоров в Вашингтоне лидеры сербской Партии свободы и справедливости с влиятельными политиками, в том числе с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром, открыто обвинили в криминале партию «Сербский список», защищающую интересы сербского населения Косово и Метохии. За этим последовало письмо лоббирующих интересы Приштины американских конгрессменов [Байдену], в котором говорилось о необходимости ввести санкции против сербских политиков, которые «дестабилизирует регион Западных Балкан».

«Кроме очернения власти и явного лоббирования интересов Приштины, мы ничего не услышали. Этот симбиоз олигарха и политика поддержан разными мировыми центрами силы, которым мешает сильная Сербия. Оппозиция готова продать свой народ и вместе с иностранным фактором работает против Сербии», – подчеркнул Маринкович.

Комментируя действия оппозиционеров, президент Сербии Александр Вучич заявил, что борьба за власть – это, безусловно, демократический процесс, «но он должен быть основан на моральных принципах». «Очернить сербов, обвинить их во всем уже стало проверенным способом. Я уверен, что люди прекрасно понимают, как некоторые политики выслуживаются ради поддержки извне, чтобы вернуть себе власть и снова начать грабить народ. Граждане не поддержат подобное. Когда Джилас говорит о борьбе с коррупцией, это все равно, что Аль Капоне станет священником и начнёт отпускать грехи людям», – сказал Вучич.

Лидер «Единой Сербии» Драган Маркович Пальма считает, что сербских оппозиционеров необходимо арестовать после их возвращения в Сербию. «Драган Джилас унизил целую нацию тем, что обвинил в криминале партию, защищающую сербов Косово и Метохии. Подобные заявления, какие он сделал в США, это подрыв суверенитета и территориальной целостности Сербии, и такие вещи караются немедленным арестом», – заявил политик.

Напомним, лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас подозревается в хищении более 619 млн евро из госбюджета в тот период, когда был мэром Белграда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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