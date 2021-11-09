Результат ковид-ограничений: в Сербии растет число желающих сделать прививку от коронавируса

В Сербии за вчерашний день сделано рекордное с июня месяца число – 6535 – прививок первой дозой вакцины от коронавируса. По данным правительства страны, такое количество превышает показатели прошлого понедельника и средние показатели прошлой недели на 50%.

Как отмечают сербские СМИ, число граждан Сербии, решивших вакцинироваться против коронавируса, резко увеличилось после введения ковид-пропусков на территории страны.

«В первые дни количество принятых первых доз вакцины подскочило на 70%, количество третьих доз – на 30%. Вчера у нас был рекорд за последние четыре-пять месяцев – 40 тысяч доз вакцины было привито гражданам за один день: первых, вторых и третьих. Это показывает, что очевидно, меры с ковид-пропусками приносят результат, когда дело касается до вакцинации», – сообщил директор Канцелярии по информационным технологиям и проекту «еУправа» (сербские Госуслуги) Михайло Йованович в эфире Prva TV.

Напомним, в настоящее время гражданам Сербии доступны пять различных вакцин от коронавируса.

Белград, Кирилл Борщев

Белград. Другие новости 09.11.21

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