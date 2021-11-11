Сербия готова к развитию атомной энергетики

Сербия готова участвовать в проектах атомной энергетики. Как заявил сегодня президент Александр Вучич, на территории страны может быть построена модульная АЭС, либо Белград примет участие в возведении аналогичного объекта в одном из соседних государств.

«Нам нужна энергия, не зависящая от метеорологических условий. Мы общались с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по поводу покупки 15% акций их АЭС. Готовы заплатить хорошую цену», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии уточнил, что строительство венгерской электростанции будет завершено в 2035 году, но Белграду интересны более срочные проекты. В частности, идут переговоры с Болгарией, где планируется расширение действующей АЭС, также возможно возведение ещё одной атомной электростанции.

«Это, пожалуй, самый надёжный вариант», – отметил Вучич, добавив, что запрос Сербии о строительстве энергообъекта получил отклик со стороны нескольких иностранных государств. «Нам поступило много предложений, и мы можем выбирать. У Индии есть 14 АЭС, строят Канада, США, Франция, Россия, конечно. Нам нужно определиться с тем, что будем делать в ближайшие годы», – пояснил сербский лидер, отметив, что такие решения должны сопровождаться серьёзными исследованиями для обеспечения безопасности окружающей среды.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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