Сербия готовится к референдуму об изменении Конституции

В Сербии началась подготовка к референдуму об изменении Конституции страны. Как сообщил спикер парламента Ивица Дачич, голосование намечено на 16 января.

Предлагаемые поправки в Основной закон касаются процесса избрания судей, которые на данный момент утверждаются депутатами парламента, и прокуроров, назначаемых правительством. Как ожидают власти, нововведения сделают судебную систему более демократической и освободят её от политического давления, что также необходимо для синхронизации сербского законодательства с нормами Евросоюза, передает «Балканист.ру».

Накануне стало известно, что правительство Сербии поддержало изменения в закон о референдумах. Согласно этому документу, плебисцит будет считаться состоявшимся при любой явке избирателей. Ранее результат народного волеизъявления признавался только в том случае, если в нем приняли участие более 50% граждан, имеющих право голоса.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.11.21

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