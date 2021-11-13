Патриарх Сербский отказался признать украинских раскольников

Сербская православная церковь (СПЦ) признает только Украинскую православную церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Об этом говорится в заявлении Патриарха Сербского Порфирия к участникам международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения», передает «Балканист.ру».

Обращение главы СПЦ зачитал его викарий – епископ Моравичский Антоний (Пантелич). «Тяжелы искушения, которые выпали на долю православного народа Украины. По закону церковной жизни, единства и соборности мы сочувствуем своим братьям. Когда в недавнем прошлом сербские храмы были превращены в руины и когда тысячи сербов стали беженцами, Украинская православная церковь была с нами духовно, и мы всегда чувствовали молитвенную поддержку Киева», – подчеркнул Патриарх Сербский в своем обращении.

По его словам, «поддержка раскольников, угрозы и насилие, захват православных церквей и принятие дискриминационных законов, направленных против канонического православия, не могут быть оправданы никакими государственными или национальными причинами, потому что все это представляет собой открытую войну против Христа Спасителя, а также против Его Единственной, Святой, Соборной и Апостольской церкви». «Церковь святителя Саввы признала и признает на Украине только одну каноническую церковь – Украинскую православную церковь под омофором Вашего Блаженства. Причащаясь из одной чаши, мы молимся о прекращении смуты на украинской земле», – говорится в обращении.

Конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» прошла в Киево-Печерской лавре и была организована Украинской православной церковью Московского патриархата. Главными темами обсуждения стали принцип соборности Церкви, вопрос первенства среди Поместных Церквей и кризиса в украинском и мировом Православии, вызванного действиями Константинопольского Патриарха. Участие в форуме приняли представители семи поместных Православных Церквей из девяти стран: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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