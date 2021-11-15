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Понедельник, 15 ноября 2021, 11:42 мск

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За победу над португальцами: футболистов сборной Сербии наградят миллионом евро

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич пообещал выплатить сборной Сербии по футболе миллион евро за победу над командой Португалии на отборочном матче чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре в следующем году.

В Лиссабоне, где состоялся матч, сербские футболисты победили со счётом 2:1. «Вы победили! Гордимся вами! Спасибо за все! Да здравствует Сербия!» – отметил Вучич в соцсетях после победного гола, забитого на 90-ой минуте, передает «Балканист.ру».

«Браво, парни! Разделяю счастье с вами и всем сербским народом! Вы боролись как один до победы, да здравствует Сербия!» – приветствовал футболистов Патриарх Сербский Порфирий.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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