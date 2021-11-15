За победу над португальцами: футболистов сборной Сербии наградят миллионом евро

Президент Сербии Александр Вучич пообещал выплатить сборной Сербии по футболе миллион евро за победу над командой Португалии на отборочном матче чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре в следующем году.

В Лиссабоне, где состоялся матч, сербские футболисты победили со счётом 2:1. «Вы победили! Гордимся вами! Спасибо за все! Да здравствует Сербия!» – отметил Вучич в соцсетях после победного гола, забитого на 90-ой минуте, передает «Балканист.ру».

«Браво, парни! Разделяю счастье с вами и всем сербским народом! Вы боролись как один до победы, да здравствует Сербия!» – приветствовал футболистов Патриарх Сербский Порфирий.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.11.21

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