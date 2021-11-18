Запад «натравил» на Сербию деструктивные секты

В Сербии в период пандемии коронавируса активизировались деструктивные секты, пытаясь привлечь через социальные Интернет-сети новых сторонников. Об этом заявил профессор богословского факультета Белградского университета дьякон Неманя Калем в эфире сербского государственного телевидения. По его словам, самыми опасными являются сатанинские и оккультные секты.

«Все секты опасны. Оккультные и сатанинские – безусловно, самые опасные. В Сербии они действуют по принципу своих западных наставников, главным образом в соответствии с принципами сатанинской церкви Калифорнии, основанной Антоном Шандором Лавеем в 1966 году. Он написал сатанинскую библию для своих последователей, которая служит им заменой нашего Священного писания. Религиозные секты, действующие в нашем регионе, почитают труды и личность английского оккультиста Алистера Кроули», – цитирует священнослужителя «Балканист.ру».

Как считает Калем , в борьбу с сектами должны включиться государственные структуры. «Министерство внутренних дел уже присоединилось [к борьбе с сектами]. Но должны быть задействованы и другие государственные службы, этим вопросом должна заняться общественность, чтобы достичь совместного решения», – указал он.

Калем обратил внимание, что в последнее время секты изменили способы деятельности и, адаптировавшись к Интернету, увеличили активность в социальных сетях. В связи с этим жертвами сектантов все чаще становятся молодые люди. «Мы живем в обществе потребления, где родители часто отсутствуют дома, а дети остаются одни и ищут себе виртуальных друзей в социальных сетях. За этими ложными друзьями стоят отдельные сектанты или, возможно, целые религиозные секты, которые вербуют религиозно не образованных детей и затягивают их в свои организации», – пояснил он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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