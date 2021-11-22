«Последствия фашизма…» Сербская оппозиция безуспешно попыталась остановить строительство метро в Белграде

Сегодня в белградском пригороде Макиш сербские оппозиционеры устроили акцию протеста против строительства первой ветки метро. Антиправительственнные активисты заявили, что работы якобы угрожают водоснабжению Белграда, несмотря на опровержение городских властей.

Как пишет «Балканист.ру», среди протестующих была одиозная активистка Аида Чорович, которая на прошлой неделе забросала яйцами граффити с портретом сербского генерала Ратко Младича в центре Белграда. В интервью журналистам оппозиционерка заявила, что строительство метро в Макише представляет собой «последствия фашизма, национализма и ненависти, которые власть расплодила в обществе, чтобы грабить страну».

К митингующим обещал присоединиться лидер Партии свободы и справедливости, экс-мэр Белграда Драган Джилас, который в 2011 году лично анонсировал строительство метро, однако работы так и не были начаты. При этом в бюджете Белграда после ухода Джиласа с поста мэра обнаружился дефицит в размере 619 млн евро, которые были выведены на счета зарубежных банков.

Первые обещания о строительстве метро белградцы услышали ещё пятьдесят лет назад, однако работы начались только сегодня. Реализации этого стратегического инфраструктурного проекта способствовал президент Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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