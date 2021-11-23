Власти Сербии обсуждают варианты ужесточения ковид-ограничений

Правительство Сербии обсуждает введение дополнительных ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса. Как сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич, решение может быть принято на ближайшем заседании кризисного штаба.

По ее словам, важно найти баланс между безопасностью и экономикой, принимая во внимание психическое здоровье нации. «Люди должны работать, чтобы у них было на что существовать, на что купить еду, чтобы сохранить свои рабочие места, а мы должны при этом платить за самые современные лекарства, чтобы защищать жизни наших граждан самым эффективным способом», – сказала Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Премьер-министр уточнила, что кризисный штаб стал учитывать в обсуждениях фактор психического здоровья граждан, так как во время пандемии происходит рост случаев депрессии, агрессии, убийств и самоубийств. На вопрос журналистов, откладывается ли введение на территории Сербии 24-часовых ковид-пропусков по политическим причинам, премьер-министр ответила, что ни сейчас, ни ранее кризисный штаб не принимал решений по политическим соображениям.

«Я рада, что сейчас мы не являемся очагом заражения в Европы и ситуация у нас улучшается. Как мне кажется, мы вступаем в самые трудные месяцы – декабрь и январь – со стабильной эпидемиологической ситуацией», – подчеркнула Брнабич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»