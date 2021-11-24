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Среда, 24 ноября 2021, 15:25 мск

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Президент Сербии анонсировал новые меры соцподдержки

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые меры социальной поддержки населения. По его словам, планируется увеличение государственных выплат не только за рождение детей, но и выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

«С первого января следующего года мы поднимем единовременную выплату за первого ребенка в семье. Она составит 2 500 евро. Пособия за второго и третьего новорождённых также будут увеличены» – сообщил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что сс учетом повышения пособий и выплат от муниципальных властей, за первого ребенка каждая семья будет получать в общей сложности около 4 тысячи евро.

Кроме того, как отметил Вучич, дополнительную поддержку получат студенты. «В случае наступления беременности для студенческих пар будут отменены обязательные сроки сдачи экзаменов», – сказал он.

Президент Сербии сообщил, что государство будет выделять молодым семьям соцпособия в размере от 10 до 20 тысяч евро на покупку жилья, «чтобы они как можно скорее обзавелись собственным домом». Предполагается, что материальная помощь будет направляться непосредственно молодым матерям.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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