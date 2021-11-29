Президент Сербии обратился к оппозиционерам с неожиданным предложением

Президент Сербии и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич обратился к своим политическим противникам с неожиданным предложением. В репортаже телеканала Pink глава государства попросил передать ему сэндвич. «Давайте сэндвичи сюда, чего стесняетесь их, как будто это грех какой-то? Лучше есть сэндвич, чем воровать по 600 миллионов», – заявил сербский президент.

Как отмечает «Балканист.ру», оппозиция называет сторонников Вучича «сэндвич-ботами», поскольку СПП обеспечивает сухим пайком всех членов партии во время съездов, а также участников митингов, на которые люди приезжают со всей страны.

Комментарий президента Сербии был адресован лидеру оппозиционной Партии свободы и справедливости (ПСС), бывшему мэру Белграда Драгану Джиласу, который в период своего руководства вывел на счета иностранных фирм свыше 600 млн евро из городского бюджета.

Напомним, в субботу в Белграде состоялся съезд Сербской прогрессивной партии, помешать которому пыталась оппозиция, перекрыв в столице транспортное сообщение.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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