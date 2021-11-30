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Вторник, 30 ноября 2021, 17:57 мск

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Власти Сербии «заморозили» цены на продукты питания

Фото: официальный сайт президента Сербии

Власти Сербии приняли решение «заморозить» цены на ряд продовольственных товаров, в том числе, на подсолнечное масло, муку, молоко, сахар и свинину. Согласно постановлению правительства страны, ограничения будут действовать в течение двух месяцев, чтобы предотвратить негативные последствия на рынке.

Как распорядился кабинет министров, производители не имеют права ограничивать поставки продуктов. Их объёмы должны быть сохранены на среднем за последние 12 месяцев уровне, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

За нарушение предусмотрены штрафы до 18 тысяч евро, а также запрет на осуществление торговой деятельности на срок от шести месяцев до одного года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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