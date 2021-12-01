В Сербии назначена дата референдума об изменении Конституции

В Сербии назначена дата референдума о внесении изменений в Конституцию страны о процессе избрания судей и назначения прокуроров. Как сообщил спикер сербского парламента Ивица Дачич, плебисцит пройдет 16 января 2022 года.

«Граждане ответят «да» или «нет» на вопрос о внесении поправок в Конституцию Сербии», – сказал он, обратив внимание, что предлагаемые поправки касаются исключительно изменений в судебной системе и не связаны с пунктом Конституции, согласно которому Косово является частью Сербии, а также с другими политизируемыми оппозицией темами.

«[Край] Косово и Метохия был и остаётся частью Сербии. Поправки не имеют отношения и к другим темам, которые используются для нарушения закона, Конституции, а также выпадов в адрес политических оппонентов. Мы призываем граждан выйти на референдум и считаем, что изменения, о которых идёт речь, пойдут на пользу Сербии», – подчеркнул Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Власти Сербии полагают, что нововведения сделают судебную систему более демократической и освободят её от политического давления. Кроме того, изменения Конституции в области правосудия необходимы для синхронизации сербского законодательства с законами Евросоюза, что должно способствовать евроинтеграции страны.

Референдум будет считаться состоявшимся при любой явке избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»