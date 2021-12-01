Немецкий интерес: кто финансирует громкий «экологический протест» в Сербии

«Экологический» протест сербской оппозиции против освоения месторождений полезных ископаемых с требованием не допустить реализации проекта австралийско-британской компании Rio Tinto может быть организован в интересах немецкой корпорации BHP Limited. Об этом заявил представитель правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович.

Политик обратил внимание, что компания Rio Tinto пришла в Сербию как инвестор ещё девять лет назад, когда у власти были нынешние оппозиционеры. Главным конкурентом Rio Tinto является немецкая компания BHP Limited – партнер Фонда имени Конрада Аденауэра. При этом, по словам Джукановича, BHP Limited выступает спонсором движения «Действуй-Меняй», выступившего одним из организаторов протестов против Rio Tinto.

«Я не утверждаю, что [лидер «Действуй-Меняй»] господин Манойлович работает напрямую в интересах этой компании [BHP Limited]. Задам вопрос так: неужели фонд имени Конрада Аденауэра, поддерживая его под эгидой борьбы за экологию, «зачищает» территорию для фирмы, которая является ключевым конкурентом Rio Tinto?» – пояснил Джуканович, который ранее заявлял, что движение «Действуй-Меняй» также получило грант от Фонда братьев Рокфеллеров, передает «Балканист.ру».

Политик также отметил, что предшественники правящей Сербской прогрессивной партии – демократы, которые сейчас выступают против Rio Tinto, – будучи у власти в 2012 году, строили глобальные планы вывести Сербию в мировые лидеры по добыче лития с помощью как раз австралийско-британской компании. «В то время псевдоэкологи не сказали ни слова против. Здесь и кроется ответ на вопрос, кто привёл Rio Tinto в Сербию, кто защищал её интересы и почему же тогда промолчали современные лицемеры», – заявил Джуканович.

Ранее власти пообещали провести референдум о проекте разработки месторождений лития. Тем не менее, накануне выборов в Сербии оппозиционеры воспользовалась поводом объединиться с общественными организациями под предлогом борьбы за экологию.

Парламентские, президентские и местные выборы в Сербии состоятся 3 апреля 2022 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»