Семья президента Сербии подверглась новой информационной атаке

В Сербии накануне президентских выборов началась новая информационная атака против семьи действующего главы государства Александра Вучича. Об этом заявил министр финансов страны Синиша Мали, комментируя «независимое расследование», в котором утверждается, что сын сербского лидера Данило Вучич якобы является менеджером самого перспективного сербского футболиста – Душана Влаховича.

«Цель оппозиции – выставить семью Вучичей богачами. Их не смущает то, что футбольное агентство Влаховича опровергло причастность Данилы к менеджменту. Они готовы бесстыдно лгать, устраивать террор над гражданами Сербии, блокируя дороги, лишь бы дорваться до власти. Они скрывают за этой ложью отсутствие предвыборной программы», – заявил министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Примечательно, что сам Влахович также опроверг информацию, что его менеджером является сын президента Сербии. «Одна сплошная ложь», – подчеркнул футболист.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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