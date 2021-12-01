российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 декабря 2021, 18:55 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Семья президента Сербии подверглась новой информационной атаке

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Instagram

В Сербии накануне президентских выборов началась новая информационная атака против семьи действующего главы государства Александра Вучича. Об этом заявил министр финансов страны Синиша Мали, комментируя «независимое расследование», в котором утверждается, что сын сербского лидера Данило Вучич якобы является менеджером самого перспективного сербского футболиста – Душана Влаховича.

«Цель оппозиции – выставить семью Вучичей богачами. Их не смущает то, что футбольное агентство Влаховича опровергло причастность Данилы к менеджменту. Они готовы бесстыдно лгать, устраивать террор над гражданами Сербии, блокируя дороги, лишь бы дорваться до власти. Они скрывают за этой ложью отсутствие предвыборной программы», – заявил министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Примечательно, что сам Влахович также опроверг информацию, что его менеджером является сын президента Сербии. «Одна сплошная ложь», – подчеркнул футболист.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Немецкий интерес: кто финансирует громкий «экологический протест» в Сербии / В Сербии назначена дата референдума об изменении Конституции / Германия готовится к пересмотру политики на сербском направлении / Власти Сербии «заморозили» цены на продукты питания / Президент Сербии обратился к оппозиционерам с неожиданным предложением / «Экологический» протест: сербская оппозиция со скандалом включилась в президентские выборы / Албания и «власти» Косово сделали новый шаг к объединению / Сербскую армию усилят российские комплексы «Корнет»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Сербия,