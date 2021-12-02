Президент Сербии разоблачил лицемерие своих политических оппонентов

Президент Сербии Александр Вучич выступил с разоблачением организаторов акций протеста против разработки в стране литиевых рудников. Глава государства публично продемонстрировал документы на разрешение добычи этого ископаемого, подписанные предыдущим правительством страны, представители которого сейчас являются политическими оппонентами Вучича и устраивают «экологические» митинги. «Речь идет об огромных деньгах», – подчеркнул сербский лидер.

«Если речь идёт о Rio Tinto (австралийско-британская компания, планирующая заниматься разработками литиевых рудников на территории Сербии), то в 2004 году министерство горнодобывающей отрасли и энергетики выдало ей разрешение на работы. В 2005-м было подписано разрешение на расширение границ исследуемой территории. В последующие годы она получила дополнительные одобрения запросов на разработки. И в то время у власти были Джиласы, Еремичи и так далее. Вот документ, который одобряет раскопки и бурение. Согласно нашей информации, Rio Tinto должна была вложить 450 млн евро, на данный момент она потратила 300 миллионов. Суть заключается в том, что кроме бурения, одобренного в 2012 году, эта компания не производила других действий», – сообщил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом президент Сербии обратил внимание, что в этом году правительство анонсировало проведение исследования о влиянии проекта Rio Tinto по разработке лития на окружающую среду, которое будет вестись ближайшие несколько лет. «Нам поступило около десятка претензий от разного рода сообществ, и правительство окончательное решение ещё не приняло. Rio Tinto осталось выкупить ещё 30% необходимой им территории. Мы знаем, что один из предводителей протестов продал свою землю данной компании», – подчеркнул Вучич.

Сербский лидер также напомнил, что, будучи у власти, бывший мэр Белграда и нынешний глава Партии свободы и справедливости Драган Джилас выступал за разработки месторождения литиевой руды, обнаруженного на западе Сербии и являющегося одним из крупнейших в Европе. «Речь идёт об огромных деньгах, поэтому мы и наблюдаем сейчас то, что происходит. Восемь миллионов евро выделено на протестную деятельность. Некоторые из демонстрантов работают в интересах немецкого конкурента Rio Tinto. Во всем мире идёт битва за этот литий. Будет ли Сербия его использовать – посмотрим. Пока что он нам принёс только проблемы», – отметил он.

В то же время Вучич заверил, что государство не будет принимать окончательное решение по поводу добычи лития без учёта народного мнения. Президент Сербии сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с жителями округов, где планировалось строительство рудника. «Я буду разговаривать с народом, а не с олигархами. Если надо, буду 15 часов сидеть и общаться с гражданами. Если вы спросите меня, я считаю, что литий нам нужен, но, если исследование о влиянии разработок на окружающую среду даст негативный результат, я первым откажусь от этого проекта», – заключил президент Сербии.

Напомним, проведение экологических протестов в Белграде на прошлой неделе совпало с началом предвыборной кампании сербской оппозиции. Президентские, парламентские и местные выборы состоятся в Сербии в апреле 2022 года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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