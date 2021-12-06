Белград обвинил докладчика Европарламента по Косово в защите интересов Приштины

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович обвинил специального докладчика по Косово в Европарламенте Виолу фон Крамон в последовательном продвижении антисербской линии в интересах самопровозглашенной республики. Такая реакция Белграда последовала в ответ на заявления евродепутата, что граждане Сербии «справедливо напуганы» проектом австралийско-британской горнодобывающей компании Rio Tinto по разработке в стране литиевого рудника, а сербские власти «понимают только язык силы и насилия, что стало ясно после протестов и блокировки дорог».

«Фон Крамон почти каждый день при помощью местных медиа-магнатов пытается представить борцами за демократию тех, кто не знает, что такое элементарный демократический диалог», – констатировал глава МИД Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Селакович обратил внимание, что примером такого диалога является визит президента Сербии Александра Вучича на запад страны для обсуждения с местными жителями проблем разработки месторождения лития. При этом министр подчеркнул, что, с другой стороны, сербские оппозиционеры в ходе протестов блокируют автодороги, что представляет собой насилие над демократией и политическим плюрализмом.

«В отличие от многих западноевропейских стран, где полиция правомерно и в целях защиты закона регулярно реагирует на случаи незарегистрированных и незаконных протестов, мы все же решили смягчить подход к согражданам, которые думают иначе», – отметил он.

Министр также подчеркнул, что, если бы фон Крамон столь же рьяно поддерживала блокировку автомобильных дорог в своей родной Германии или в другой стране Западной Европы, ее немедленно «отправили бы на скамейку штрафников», поскольку их власти не выказывают терпимости к проявлениям политического произвола и действиям, подвергающим опасности других людей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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