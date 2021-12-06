Почти миллион евро: в Сербии подсчитали ущерб от «экологического» протеста

«Экологический» протест в Сербии, участники которого 4 декабря блокировали автомагистрали, нанес ущерб экономике почти в миллион евро. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Александр Вулин, обратив внимание, что грузовики с товарами не смогли своевременно не смогли попасть к месту назначения, путешественники не оплатили дорожные сборы, а полицейским пришлось работать сверхурочно.

«Эти деньги можно было бы направить на лечение ребёнка! 31 тыс. граждан, принявших участие в протестах по всей стране, должна знать, что эти демонстрации проплачены из-за границы и не имеют никакого отношения к экологии и защите окружающей среды», – подчеркнул глава МВД Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом Вулин заявил, что демонстранты желают «власти Рокфеллеров» в Сербии и обогащения отдельных оппозиционеров, которые пытаются политизировать протесты.

В минувшую субботу более чем в 40 городах Сербии состоялись протесты, которыми руководят «экологические» организации, финансируемые из западных фондов. Митингующие блокировали движение на дорогах местного и международного значения с требованием остановить работу австралийско-британской горнодобывающей компании Rio Tinto на литиевых месторождениях.

Стоит отметить, что в начале 2000-х руководящие посты в Сербии занимали лидер оппозиции Драган Джилас и его сторонники, которые настаивали на разработке литиевых месторождений и привели в страну Rio Tinto в качестве инвестора. Тем не менее, в преддверии президентских и парламентских выборов 2022 года оппозиционеры решили выступить против реализации собственного проекта.

Как ранее заявляли эксперты, возможной причиной протестных акций является глобальная конкуренция на рынке ценных пород и «зачистка» территории Сербии от Rio Tinto в интересах немецкой корпорации, также разрабатывающей литиевую руду.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2021, РИА «Новый День»