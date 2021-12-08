Глава МВД Сербии: «Наша армия способна защитить сербов, где бы они ни жили»

Сербия укрепляет свою армию, чтобы защитить свой народ от повторения трагедий прошлого. Об это заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин во время своего визита в Москву в интервью главному редактору портала «Балканист.ру» Олегу Бондаренко, комментируя многочисленные обвинения соседних государств, что Белград наращивает военную мощь активнее, чем все страны региона вместе взятые.

«Меня часто критикуют за то, что я говорю, но обвинить во лжи меня никто не может. И это злит моих оппонентов. Я заявил, что Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) не обладает своей армией, но у сербского народа армия есть. И она способна защитить сербов, где бы они ни жили», – подчеркнул Александр Вулин, напомнив о клятве президента Сербии Александра Вучича не допустить гонений на сербский народ, которые происходили на протяжении прошлого столетия, когда хорватские нацисты уничтожали сербов в концлагере Ясеновац, когда косовские албанцы устроили в Косово и Метохии «Хрустальную ночь», а хорватская армия изгнала в 1995 свыше 200 000 сербов с территории, где проживали испокон веку, когда бошняки – мусульмане отрезали головы сербам как трофеи.

«Никогда больше Сербия не станет смотреть безучастно, как убивают её соотечественников. Я знаю, что это заявление будет встречено в штыки в Боснии и Герцеговине, в Косово и Метохии, в Черногории и, тем более, в Хорватии. Народ, который пережил ужасы Ясеноваца, где были убиты 20 000 детей и ещё больше взрослых, не имеет права оставаться разобщенным и лишить себя самозащиты», – указал Александр Вулин, обратив внимание, что еврейскому народу в таком праве никто и никогда не отказывал, «потому что он пережил Холокост и вправе защищать своих».

Глава МВД Сербии также обратил внимание, что замалчивание ужасов, происходивших в Ясеноваце, привело к следующему погрому «Буря» в 1995 году. «Я своим детям рассказал, что такое Ясеновац, потому что, если они не будут знать, что там происходило, они не будут понимать, почему они должны оставаться сербами и защищать своих соотечественников. И если бы молодые хорваты знали о Ясеноваце, я верю, что «Бури» бы не было. И я считаю, что об этом нужно говорить, – ведь это правда, которая должна освободить всех нас», – сказал он, отметив, что «если викарий усташеской армии Алоизий Степинац – святой, тогда в раю нет места замученным хорватским и нацистами 20 000 сербским детей».

Интервью главы МВД Сербии

Александр Вулин напомнил, что XX век завершился «безнаказанным преступлением – агрессией НАТО против Югославии». «Нас бомбили и уничтожали те, за кого мы сражались в первых двух мировых войнах, в союзе с теми, против кого мы боролись в тех войнах. В прошлом веке нас погибло больше, чем родилось. Мы потеряли целые поколения, но всегда были на правильной стороне истории. Наша трагедия огромна и ни с какой другой не сравнима ещё и потому, что до сих пор остаётся мало известной кому в мире», – констатировал Александр Вулин.

Касательно сербов, проживающих в Косово и Метохии, и мер, которые Белград предпринимает для их защиты, глава МВД Сербии сказал, что сербские военные, согласно международным договорённостям, патрулируют сухопутную зону безопасности в районе Косово и Метохии.

«Мы находимся там, и имеем право защищать свою территорию. Подчеркну, речь не идёт о пограничной территории (с самопровозглашенной республикой Косово) – у нас нет границы с Косово. Речь идёт об административных переходах в соответствии с Резолюцией 1244 Совета безопасности ООН. Косово – это не государство. Это территория под контролем ООН до окончательного разрешения этого вопроса», – указал министр.

Комментируя ситуацию вокруг Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Александр Вулин обратил внимание на личные заслуги сербского лидера Александра Вучича в том, что Республика Сербская, при прежней власти находившаяся в тени внешней политики, получила иной статус в самосознании сербского народа.

«Раньше никому в голову не приходило строить там школы, дороги, аэропорт, выделять деньги в бюджет Республики Сербской. Александр Вучич создаёт условия для долгосрочного решения сербского национального вопроса. А без этого решения мира на Балканах не будет», – подчеркнул глава МВД Сербии.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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