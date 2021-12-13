Президент Сербии: «Мы станем вертолетной суперсилой в регионе»

В ближайшие годы Сербия станет вертолетной суперсилой в Балканском регионе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на встрече с военными и представителями предприятий военно-промышленного комплекса. По его словам, в укрепление обороноспособности страны планируется направить более миллиарда евро.

Предполагается, что в 2022-23 годах Сербия закупит 30 новых вертолетов, что позволит стать лидером среди стран региона по числу имеющихся единиц данного вида техники. «В этом и предыдущем годах мы получили значительное количество вертолетов. Я ожидаю, что в следующем и 2023-м у нас тоже будут серьезные поставки. Мы ожидаем 30 вертолетов», – уточнил Вучич.

Президент Сербии пояснил, что речь идет об 11 вертолетах H-145 Airbus, четырех Ми-35 и трех Ми-17, а также 11 или 12 подержанных Ми-35, которые Белград купит у одной из стран ЕС. «Таким образом, я с уверенностью могу сказать, что мы станем вертолетной суперсилой в регионе», – подчеркнул он.

В ходе встречи Вучич также сообщил, что в первом квартале 2022 года будет выделено 145 млн евро на развитие оборонной промышленности. «Мы нашли способ инвестировать около 145 млн евро в покупку новых производственных цехов, машин и оборудования, чтобы мы могли модернизировать наши оборонные фабрики и способствовать повышению их производительности и прибыльности», – сказал он.

Вместе с тем президент Сербии заявил, что в ближайшие пять лет государство закупит у предприятий сербского ВПК продукцию на 1,2 млрд евро. «Это будет дополнительным стимулом для развития специализированной промышленности и большим прогрессом в закупках сербской армии», – отметил он.

Вучич подчеркнул, что Сербия сможет провести модернизацию ВС силами отечественного ВПК. Кроме того, сербскую армию усилят закупки российского и французского вооружения. По его словам, чтобы увеличить число желающих служить в армии, государство будет стремиться сделать уровень заработной платы военных сопоставимым с оплатой труда сотрудников МВД. За предыдущие восемь лет зарплаты военнослужащих выросли на 70%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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