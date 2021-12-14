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Вторник, 14 декабря 2021, 17:46 мск

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Снегопады в Сербии привели к чрезвычайной ситуации

В Сербии в пяти муниципалитетах, в числе которых Иваница, Лучани, Нова Варош, Любовия и Крупань, введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными снегопадами, которые ограничили транспортное движение и привели к отключению электричества, передает «Балканист.ру».

Первый рабочий день недели в пострадавших от ненастья районах перенесли с понедельника на четверг, 16 декабря. В течение трех дней в муниципалитетах не будут работать начальные и средние школы.

Снежная стихия обрушилась на Сербию в воскресенье и бушевала в течение двух дней. Поваленные под тяжестью снега деревья разорвали линии электропередач и повредили их опоры, в результате чего 28 тысяч жителей остаются без электричества.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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