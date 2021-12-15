В Сербию поступила партия американского лекарства от коронавируса

Сербия получила новое лекарство против Covid-19 американской компании MSD. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Кроме нас, в Европе его получили Дания, Литва и Словения. Жизнь и здоровье людей бесценны!» – заявил сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич уточнил, что Сербия намерена закупить данный препарат для 50 тысяч пациентов. Лекарство предназначено в первую очередь для инфицированных, которые страдают хроническими заболеваниями.

Вместе с тем глава государства сообщил, что в первом квартале 2022 года компания Pfizer-BioNTech отправит в Сербию свой препарат против Covid-19, который снижает риск госпитализации и летального исхода зараженного на 89%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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