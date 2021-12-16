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Четверг, 16 декабря 2021, 14:00 мск

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Власти Сербии отложили открытие литиевого рудника

Фото: официальный сайт президента Сербии

Муниципальный парламент сербской Лозницы отозвал план развития города, включавший открытие рудника по добыче литиевой руды, разработкой которого занималась австралийско-британская компания Rio Tinto. Решение поддержали все 46 депутатов, передает «Балканист.ру».

Против открытия рудника выступали экологические движения, которые считают, что реализация этого проекта негативно скажется на окружающей среде. Как заявляли защитники природы, использование большого объема воды для добычи полезных ископаемых нарушило бы водный баланс рек, а токсичные отходы нанесли бы вред экологии.

О том, что Лозница пересмотрит первоначальный план развития города, ранее сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Мы будем по-другому разговаривать и с Rio Tinto, и с остальными (желающими заниматься добычей ценных ископаемых)», – указал сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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