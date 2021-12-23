В Сербии выявлен первый случай штамма «омикрон»

В Сербии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Как сообщила член Кризисного штаба страны Таня Йованович, его обнаружили у туристки из Ботсваны, передает «Балканист.ру».

«Она (туристка) приехала с негативным результатом ПЦР-теста на коронавирус, затем отправилась на изоляцию как прибывшая из страны с повышенным уровнем опасности, и затем контрольный ПЦР-тест показал положительный результат», – пояснила Йованович, уточнив что анализы подтвердили наличие штамма «омикрон».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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