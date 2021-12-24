Компания Rio Tinto подтвердила приостановку проекта разработки литиевого рудника в Сербии

Австралийско-британская компания Rio Tinto подтвердила приостановку проекта разработки месторождения литиевой руды на западе Сербии. Как сообщила генеральный директор компании Rio Sava Exploration Весна Проданович, в ближайшем будущем планируется представить местным жителям все аспекты проекта, до этого момента никаких действий предпринято не будет.

«Rio Sava Exploration не будет предпринимать никаких шагов, способных вызвать волнения среди местного населения. Намерены ознакомить граждан со всеми аспектами проекта и ответить на любые волнующие вопросы. Стоит отметить, что вести разумный диалог в условиях негативной кампании против раскопок исключительно тяжело. Но наш приоритет – ещё раз детально изучить и улучшить технические стороны проекта. Открытый диалог – в интересах всех сторон», – пояснила Проданович, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Ранее Rio Sava в рамках подготовки к проекту начала скупку земельных участков на западе Сербии. Эти действия вызвали опасения сербских экологических движений, после чего в ситуацию вмешался президент Сербии Александр Вучич, который заверил, что без одобрения граждан рудник создан не будет. Муниципальный парламент сербской Лозницы отозвал план развития города, включавший открытие рудника по добыче литиевой руды.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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