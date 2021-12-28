Президент Сербии анонсировал новые меры соцподдержки

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал новые меры поддержки населения, которые касаются в первую очередь медицинских работников и пенсионеров, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что в начале 2022 года около 100 тысяч работников сферы здравоохранения получат около 85 евро единовременной помощи. По словам сербского лидера, выплаты станут «подарком на новогодние праздники тем, кто боролся с эпидемией коронавируса».

Кроме того, в феврале по 170 евро получит каждый из 1,7 млн сербских пенсионеров. Вместе с тем в 2022 году размер пенсий в стране вырастет на 5,9%.

Также власти Сербии увеличат минимальный размер оплаты труда до 300 евро. К 2025 году планируется, что средняя зарплата достигнет 900 евро, а средней пенсии – до 440 евро.

В следующем году также запланировано повышение зарплат всем бюджетникам страны, то есть полумиллиону граждан. Оплата труда соцработников, врачей и военных увеличится на 8%, остальных занятых в бюджетной сфере – на 7%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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