Борьба за демографию: в Сербии увеличили выплаты семьям за рождение второго и третьего ребенка

В Сербии с 1 января 2022 года каждая семья, в которой родится второй или третий ребенок, получит от государства единовременную выплату в размере 850 евро, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, сербские власти уже выплачивают родителям, решившимся на второго малыша, по 85 евро каждый месяц на протяжении двух лет. Семьи, в которых родился третий ребенок, ежемесячно получают по 100 евро в течении десяти лет.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что с 2022 года также увеличится единовременное пособие за первенца до 2 500 евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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