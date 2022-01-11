Премьер-министр Сербии определилась с позицией по изменению Конституции страны

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич разъяснила свою позицию по референдуму об изменении Конституции страны. Граждане республики 16 января должны будут решить, будет ли в Сербии независимая судебная система.

«На референдуме в воскресенье, 16 января, мы голосуем о том, хотим ли мы иметь независимую судебную систему и независимую прокуратуру, хотим ли мы укрепить верховенство права в Сербии, хотим ли мы обеспечить равенство всех перед законом и справедливости решений для всех. Хотим ли мы?» – цитирует «Балканист.ру» сообщение Брнабич в твиттере с изображением бюллетеня для голосования, на котором красным и синим обведено слово «да».

Ранее, 25 ноября, депутаты парламента Сербии проголосовали за внесение в Конституцию поправок, касающихся судебной системы. Теперь акт об изменениях в Основном законе страны выносится на общенародный референдум. «Действующая Конституция оставляет слишком много места для влияния законодательной и исполнительной власти на выбор лиц, занимающих судебные должности», – говорится в пояснении к документу.

Согласно поправкам, назначением судей и прокуроров должны будут заниматься два новых независимых органа. Судей будет избирать Высший судебный совет, а прокуроров – Высший совет прокуроров.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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