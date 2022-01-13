«Ключевой момент»: президент Сербии сделал заявление о предстоящем референдуме по изменению Конституции

Президент Сербии Александр Вучич призвал сограждан 16 января принять активное участие в референдуме о внесении в Конституцию поправок, которые касаются независимости судов и органов прокуратуры. По его словам, нынешняя система устарела и тормозит развитие государства.

«Я проголосую «за» на референдуме по нескольким причинам. Основная из них – то, что мы до настоящего времени не реорганизовали систему правосудия так, чтобы она отвечала интересам людей. Мы должны снять с себя эту вину. Государство будет меньше вмешиваться в эту область, решать будут эксперты и специалисты, суды и прокуратура станут самостоятельными и независимыми», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии подчеркнул, что изменения Конституции жизненно важны для страны. «Это даже не столько вопрос евроинтеграции, сколько ключевой момент для прогресса страны», – сказал он.

Если граждане Сербии на референдуме поддержат внесение изменений в Конституцию, за назначение судей и прокуроров будут отвечать два новых независимых органа. Сейчас этим занимаются депутаты парламента, что, по мнению Евросоюза, не соответствует основам демократии и европейскому законодательству, которого должны придерживаться страны-кандидаты в ЕС.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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