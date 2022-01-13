«Это катастрофа»: президент Сербии раскритиковал санкции США против лидера сербов Боснии

Президент Сербии Александр Вучич назвал катастрофой решение США о введении санкций против члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорада Додика.

«Всем международным представителям я сказал в лицо, что санкции против Додика – это катастрофа. Обвиняете его, а сами отобрали у них (Республики Сербской, энтитета БиГ) контроль за лесным и сельским хозяйством. Объясните, по какому праву? Вы ввели санкции и отнимаете у энтитета РС то, что ему положено по Дейтонскому соглашению. Разве это Додик создал армию, которую вы объявили угрозой?» – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии заверил, что Белград намерен продолжать оказывать поддержку сербскому народу «по ту сторону Дрины». «Свою работу, и мы, и Додик, и Цвиянович (президент РС) делаем хорошо, и даже оппозиция признает, что никогда отношения Сербии и Республики Сербской не были лучше, чем сейчас… У нас есть законы и естественные обязанности, не нарушающие суверенитета Боснии и Герцеговины. Я никогда не скажу ни одного слова, которое могло бы навредить Республике Сербской», – подчеркнул Вучич.

Минфин США 6 января ввел санкции против Додика «в качестве ответа на постоянные угрозы стабильности и территориальной целостности БиГ».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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