Сербия проголосовала за изменение Конституции

Большинство граждан Сербии (60,48%) поддержали на состоявшемся накануне референдуме изменение Конституции страны, касающееся преобразований в системе правосудия. Согласно предварительным итогам, после подсчета 97% бюллетеней 39,52% избирателей высказались против, передает «Балканист.ру».

Как и ожидалось, явка на референдуме была невысокой: в голосовании приняли участие около 30% граждан. Комментируя итоги плебесцита, президент Сербии Александр Вучич отметил, что разница между теми, кто «за» и «против», составляет примерно 400 тысяч голосов.

Сербам Косово и Метохии была обеспечена возможность выразить гражданскую позицию в центральной Сербии – на избирательных участках Нови Пазара, Куршумлии, Вране и Рашке, так как приштинские власти не допустили проведение референдума на территории самопровозглашенной республики. В ряде косовских муниципалитетов, населённых сербами, местные жители вышли на митинги протеста, требуя обеспечить им право на волеизъявление. Между тем, приштинские власти попытались создать препятствия для выезда на голосование, устроив на административных переходах многокилометровые пробки.

В целом референдум прошел без инцидентов, за исключением того, что бывший участник оппозиционного движения «Двери» Срджан Ного на одном из участков в Белграде разбил урну с бюллетенями, за что был задержан полицией.

Согласно поправкам, в Сербии будет действовать новый порядок назначения судей и прокуроров, которые теперь будут выбираться не парламентом, а специально созданной структурой, не подконтрольной исполнительной и законодательной власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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