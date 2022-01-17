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Понедельник, 17 января 2022, 16:23 мск

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Встречали как героя: Новак Джокович прилетел в Белград

Фото: официальный сайт министерства молодежи и спорта Сербии

Знаменитый сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прибыл в Белград рейсом из Дубая после депортации из Австралии. В аэропорту «Никола Тесла» спортсмена встретили поклонники и около трех десятков съёмочных групп со всего мира.

Как отмечает «Балканист.ру», теннисист не стал встречаться с фанатами и прессой, и покинул аэропорт сразу после прибытия.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич заявил, что выдвинет спортсмена на Премию Белграда в области спорта – высшую награду сербской столицы.

Ранее Джокович по решению австралийских властей был депортирован под предлогом нарушения ковидных правил. Спортсмену, который является 9-кратным победителем открытого чемпионата Австралии, на три года запрещен въезд в эту страну.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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