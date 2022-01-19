Президент Сербии подтвердил планы покинуть пост лидера правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы покинуть пост председателя Сербской прогрессивной партии после местных, парламентских и президентских выборов, которые намечены на 3 апреля. «Пусть ею руководят те, кто поумнее», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

Вучич отметил, что в Сербской прогрессивной партии есть те, кто агитировал граждан голосовать против изменения Конституции в части судебной системы, что напрямую противоречит национальным интересам страны на пути евроинтеграции.

Ранее президент Сербии заявлял, что руководит партией уже десять лет и намерен уступить место другим. «Настало время для новых людей, я нахожусь во главе партии уже десять лет. Не желаю рисковать. У меня есть четыре кандидата в преемники», – пояснял он, отметив, что доведёт партию до выборов и оставит должность в мае.

«Я хочу быть обычным, нормальным человеком, водить младшего сына на дзюдо и волейбол. У меня тоже есть эмоции. Стране я отдал всего себя – и отдам еще», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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