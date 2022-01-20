Иск почти на 4 млн евро: Новак Джокович готов судиться с правительством Австралии

Известный сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, которого депортировали из Австралии перед началом престижного турнира Australian Open из-за отсутствия сертификата вакцинации, рассматривает возможность подать судебный иск на австралийское правительство за жестокое обращение, передает «Балканист.ру» со ссылкой на британскую газету The Sun.

«Хорошо известно, что Новак и его семья считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне. Его мать рассказала, что в отеле было полно блох и личинок. Его фактически держали в плену», – сообщил источник издания, близкий к агенту Джоковича.

Как сообщается, сумма иска может составить 3,84 млн евро, в том числе призовые в 2,76 млн евро, которые сербский спортсмен рассчитывал получить по итогам Australian Open.

Напомним, 16 января суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на решение австралийского министра по иммиграции Алекса Хоука об аннулировании визы спортсмена. На следующий день теннисист вернулся в Сербию, где его встретили как героя.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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