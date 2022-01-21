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Пятница, 21 января 2022, 14:45 мск

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В Сербии выявлен первый случай заражения штаммом «Флюрона»

В Сербии зарегистрирован первый случай заражения штаммом «Флюрона» – комбинацией вирусов гриппа и Covid-19. Об этом сообщила директор Института общественного здравоохранения «Батут» Верица Йованович. По ее словам, речь идет о лихорадке, общей слабости и всех симптомах респираторной инфекции.

Директор Института обратила внимание, что при осмотре больного различить заражение этим штаммом крайне сложно, потому что симптомы очень схожи с другими инфекциями. «Характерно то, что они быстро проходят, как, например, проявление действия штамма омикрон, вызывающего ковидную инфекцию», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

Йованович считает, что в ближайшее время будут появляться новые случаи заражения «Флюроной». На прошлой неделе этот штамм обнаружили в Израиле, несколько случаев были зарегистрированы в США, Бразилии, на Филиппинах и в Венгрии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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