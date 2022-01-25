Глава Сербской православной церкви победил Covid-19

Предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий вылечился от последствий заражения Covid-19, который у него был диагностирован две недели назад.

Глава СПЦ в своем профиле в Instagram опубликовал фотографию, на которой он сидит за рабочим столом, с подписью «Благословение Божие со всеми вами», передает «Балканист.ру».

«Благодарю отцов, братьев и сестер во Христе, молившихся о здравии всех нас и позаботившихся о нашем скорейшем выздоровлении. Да исцелит Бог всех больных и укрепит всех, кто их лечит, да дарует всем мир и радость во Святом Духе, – да соберемся мы в храме преподобного Саввы в день его святой памяти, 27 января, торжественно чествовать нашего Первого Архиепископа и Просветителя», – призвал патриарх.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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