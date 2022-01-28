Жители Сербии негативно оценивают внешнюю политику Евросоюза и США

Более половины граждан Сербии (51%) считают, что Европейский союз дестабилизирует международную обстановку, а более двух третей респондентов (71%) негативно воспринимают действия США. Об этом свидетельствуют результаты опроса о восприятии сверхдержав и их внешней политики, проведенного Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом ROMIR в конце 2021 года в 45 странах мира, передает «Балканист.ру».

При это в Сербии 64% респондентов полагают, что внешнеполитический курс России стабилизирует обстановку в мире. Противоположного мнения придерживается большинство населения (69%) самопровозглашенной республики Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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