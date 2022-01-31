В Сербии прощаются с первой супругой президента Вучича

Сегодня в Белграде пройдёт церемония прощания с первой супругой президента Сербии Александра Вучича – Ксенией Вучич, которая скоропостижно скончалась 29 января на 56-м году жизни. Причиной ее смерти мог стать сердечный приступ, передает «Балканист.ру».

«Она была дома, в квартире, где жила с сыном Данилой. Планировала вечером увидеться с друзьями, прилегла отдохнуть после обеда. Данило пытался её разбудить, позвонил отцу, вызвал скорую, которая прибыла через 6-7 минут. Врачи пытались реанимировать Ксению на протяжении часа, но безуспешно», – сообщал редактор издания «Информер», друг семьи Драган Вучичевич, отметив, что Ксения Вучич не жаловалась на здоровье в тот день.

По его словам, ее дети Данило и Милица в очень трудной ситуации, поскольку последние годы их «буквально терроризировали» за то, что их отец – президент Сербии. «Ксения стоически сносила все выпады в их адрес. Она была полна любви. Я её звал «Мама-храбрость». Детям сейчас очень тяжело. Упокой Господь её душу», – сказал Вучичевич.

Издание отмечает, что причиной смерти Ксении Вучич могли стать переживания за детей, которых оппозиция использует, чтобы свести счёты с политическим оппонентом. «Она жила бы ещё долго, если бы вы на протяжении десяти лет ежедневно не демонизировали её детей. Жила бы ещё, если бы вы каждый день не ранили её в сердце. Бог вам судья!» – говорится в одной из публикаций в Интернете.

Скоропостижная смерть Ксении Вучич, проработавшей более 30 лет в журналистике, стала ударом для многих жителей страны. Сербскому лидеру поступают многочисленные послания со словами соболезнования. «Я не мог поверить. Мы были друзьями, называли друг друга «поколение», потому что мы с ней – ровесники. Это действительно большой шок для всех нас», – отметил спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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