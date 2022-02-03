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Четверг, 3 февраля 2022, 17:44 мск

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Премьер-министр Северной Македонии подтвердил верность ценностям НАТО

Фото: vlada.mk

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский подтвердил приверженность фундаментальным ценностям НАТО. Об этом глава правительства заявил на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«Как союзники, мы сильны, полны решимости и едины в своем реакции [на происходящие в мире события]. Северная Македония по-прежнему полностью привержена учредительному Вашингтонскому договору, а также фундаментальным ценностям и принципам Североатлантического альянса», – цитирует заявленияе Ковачевского «Балканист.ру».

Как сообщается, генсек НАТО со своей стороны положительно действия Северной Македонии. «Северная Македония способствует безопасности и стабильности на Западных Балканах, что имеет большое значение для НАТО. Мы также обсудили значительное наращивание российского присутствия вокруг Украины, в том числе в Белоруссии», – отметил Столтенберг.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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