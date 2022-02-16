Россияне возглавили рейтинг главных инвесторов Черногории

Россия вновь возглавила рейтинг государств, граждане которых вложили в экономику Черногории наибольший объем средств. По итогам 11 месяцев 2021 года россияне инвестировали в балканскую страну 129,54 млн евро. Значительная часть этой суммы – 49,46 млн евро – приходится на недвижимость, передает «Балканист.ру» со ссылкой на черногорские СМИ.

Второе место в этом списке заняла Сербия, за тот же период ее граждане вложили в черногорскую экономику почти 72 млн евро, из них 33,16 млн евро пришлось на покупку недвижимости.

С момента провозглашения независимости Черногории в 2006 году россияне вложили в эту страну, как минимум, 1,5 млрд евро.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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