Сербия готовится к затяжному кризису: президент Вучич определил меры по защите экономики

Президент Сербии Александр Вучич объявил о мерах по поддержке экономики страны в условиях наступающего затяжного кризиса, который вызван ситуацией на Украине и санкциями Запада в отношении России. По его словам, принято ряд решений, которые призваны стабилизировать цены на энергоносители и продовольствие, передает «Балканист.ру».

Как отметил сербский лидер, правительство страны намерено удержать «потолок цен» на энергоносители, принимая во внимание, что ЕС может последовать примеру США и ввести запрет на ввоз российской нефти и газа в Европу. Такое решение грозит нехваткой топлива и ростом цен. В этой ситуации принято решение об отмене таможенных пошлин на экспорт энергоносителей из третьих стран.

Вучич сообщил, что государство намерено компенсировать 90% роста цен на энергоносители, что позволит обеспечить стоимость топлива на автозаправках не выше 181 динар за литр (1,54 евро). Для фермеров его цена на АЗС «Нефтяной индустрии Сербии» полтора месяца будет оставаться прежней.

Президент Сербии также сообщил, что планируется использовать накопленные запасы газа, чтобы не покупать его по нынешней цене в 4300 долларов за тысячу кубометров. «Сербия почти бесплатно получает 6 млн кубометров газа, купленного по цене 270 долларов за тысячу кубометров, но в марте нам требуется 11 млн кубометров в сутки, и чтобы не платить 4300 долларов – столько, сколько стоит газ сегодня, – мы задействовали запасы из хранилища «Банатский двор», – пояснил Вучич.

По его словам, пока стоимость голубого топлива была ниже, Сербия заполнила подземное газохранилище «Банатский двор», где хранилось 120 млн кубометров газа. На сегодня его количество сократилось до 97 млн кубометров.

Президент Сербии подчеркнул, что стоимость электроэнергии, которая в стране остается самой низкой в регионе, повышать пока не планируется.

Вместе с тем с 10 марта Белград вводит запрет на экспорт кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла. Вучич подчеркнул, что имеющихся в стране запасов этой продукции хватит как самой Сербии, так и соседним государствам.

«Мы наблюдаем больший мировой кризис, чем в 1945 году. Мне кажется, что это конец света прежде всего в экономическом смысле, и лекарства от этого нет», – сказал президент Сербии.

По его мнению, в ближайшее время достичь мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной вряд ли удастся. «Я не могу выступать в роли политолога, потому что каждое мое слово в разных странах мира будет трактоваться как мой вывод, а не анализ происходящего. Чего я, несомненно, ожидаю, так это продолжения российского наступления, которое в ближайшие дни усилится», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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