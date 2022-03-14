Предвыборный расклад в Сербии: новый Тито и невнятная оппозиция

На предстоящих президентских, парламентских и местных выборах в Сербии, которые намечены на 3 апреля, победа действующего главы государства Александра Вучича и его коалиции представляется неизбежной. Такое мнение высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в своей статье в «Независимой газете». Эксперт обратил внимание, что с Вучичем связана новая эпоха поступательного и успешного развития Сербии, а его оппоненты вряд ли способны составить серьезную конкуренцию.

«За прошедшие четыре года со дня вступления в должность президента Вучич смог вывести страну в лидеры экономического роста по всей Европе. И теперь, чтобы это положение удержать, у него только один выбор – стать новым Иосипом Броз Тито для Балкан, искусно балансируя между интересами многочисленных акторов, оставаясь лучшим другом для России и Китая, деловым партнером для США, ЕС, монархий Персидского залива и Турции», – констатировал Бондаренко.

Как считает эксперт, в новом пятилетнем политическом цикле, который стартует этой весной на Балканах, сербский президент, очевидно, разделит ответственность за будущее страны со своими давними партнерами из Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича, возможно, позовет в коалицию кого-то еще, как он это сделал после предыдущих парламентских выборов 21 июня 2020 года, когда в Народную скупщину Сербии прошли всего три избирательных списка – Сербской прогрессивной, Социалистической партий и движения «Спас», которые стали частью правительственной коалиции. Позже движение «Спас» объединилось с правящей Сербской прогрессивной партией, а его лидер, глава самой густонаселенной столичной общины Новый Белград Александар Шапич стал кандидатом на пост мэра Белграда.

По мнению политолога, определенные шансы на возвращение в состав парламента имеет Сербская радикальная партия идеолога современного сербского национализма Воислава Шешеля, два года назад не сумевшая преодолеть даже пониженный трехпроцентный барьер. Или ее место займет новая молодая правая сила – «Заветники» Милицы Джурджевич. На либерально-прозападном фланге высока конкуренция мелких партий, среди прочих отметился своим резким осуждением действий России экс-президент Борис Тадич и его партия.

При этом Бондаренко обратил внимание, что заявленная в качестве объединенной оппозиционная коалиция на практике столкнулась с ожесточенным неприятием коллег, не согласных с выдвижением вовсе не однозначных фигур.

В частности, как отметил эксперт, кандидат в президенты Сербии от объединенной оппозиции Здравко Понош занимал пост начальника Генштаба ВС в период с 2006 по 2008 год. В Сербии его называют «НАТО-генерал», потому что он реформировал сербскую армию в соответствии с требованиями западных кураторов, что привело к резкому снижению обороноспособности страны. «Он свел армию на уровень охотничьего содружества, продал танки и вооружение на металлолом», – заявил председатель исполнительного комитета Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич. По словам премьер-министра Аны Брнабич, в отчетах Wikileaks содержатся факты, свидетельствующие о том, что Понош выступал за вступление Сербии в НАТО.

В то же время, как пояснил политолог, Мариника Тепич, которая возглавляет парламентский список объединенной оппозиции, известна тем, что за политическую карьеру успела побывать членом нескольких партий, однако наиболее громкий факт – ее поддержка резолюции о геноциде мусульман в Сребренице, которую сербская сторона отрицает. В 2016 году она, будучи депутатом Лиги социал-демократов Воеводины, вместе с рядом парламентариев направила спикеру Народной скупщины срочный запрос о принятии резолюции.

При этом, как пишет эксперт, оппозиционный кандидат в мэры Белграда писатель, философ и дипломат Владета Янкович служил послом Сербии в Великобритании (2001), Ватикане (2008), в перерыве был советником экс-премьер-министра Воислава Коштуницы (2004). Как отмечают сербские СМИ, Янкович неоднократно критиковал администрацию Белграда, которую тогда возглавлял нынешний оппозиционер Драган Джилас, и называл ее «вредительской, проворовавшейся и мародерской», что не помешало ему на этих выборах принять предложение Джиласа и стать кандидатом в мэры от объединенной вокруг Партии свободы и справедливости оппозиционной коалиции.

«При таком наборе оппонентов уверенная победа Александара Вучича и его Сербской прогрессивной партии представляется единственно возможной и неизбежной. Без подобной уверенности Вучич бы и не решился объявлять вдвое укороченной последнюю каденцию парламента, в котором не было оппозиции. В новый созыв Скупщины эта оппозиция скорее всего вернется и будет своим присутствием лишь подчеркивать легитимность обновленной власти в глазах мирового сообщества», – подчеркнул Бондаренко.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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