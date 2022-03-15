Надвигается самый трагический кризис со времен Второй мировой войны: Сербия готова помочь соседним государствам зерном

Белград готов помочь соседним балканским государствам поставками пшеницы в условиях надвигающего кризиса, который может стать «самым трагическим» со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Вы увидите то, что будет летом, осенью. Про зиму даже не говорим. Поэтому нам важно держаться вместе. Вы увидите, что Сербия протянет руку помощи, потому что проблемы наших соседей мы считаем и своими», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Сербский лидер отметил, что страна обладает значительными запасами зерна. «Сербия будет открыта. Мы уже получили запрос из Албании и работаем над ним. Безотносительно того, что говорят о нас и обо мне, люди должны знать, что и Босния и Герцеговина получит пшеницу. Мы без зерна никого не оставим. Ситуация будет лишь ухудшаться, и нам необходимо разговаривать друг с другом и помогать друг другу», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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