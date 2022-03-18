Арест экс-премьера Болгарии как прикрытие: США заставляют Софию включиться в украинский кризис

Арест экс-главы правительства Болгарии Бойко Борисова служит прикрытием для более активного участия Софии в украинском кризисе, несмотря на доминирующие пророссийские настроения в обществе. Такое мнение высказал в комментарии порталу «Балканист.ру» лидер болгарского движения «Русофилы», бывший депутат Народного собрания Болгарии Николай Малинов.

«Я считаю, что эта история (с арестом Борисова) раскручивается для отвлечения внимания общественности. Сегодня в Болгарию приезжает министр обороны США [Ллойд Остин]. У него встреча с болгарским коллегой и премьер-министром страны [Кирилом Петковым]. [Остин] собирается жёстко давить на Болгарию, чтобы она отправляла оружие на Украину. Против этого резко выступает болгарская общественность. Поэтому арест Борисова – это маневр для отвлечения внимания граждан, попытка прикрыть шумным событием более важные дела», – пояснил Малинов.

Лидер «Русофилов» обратил внимание, что в Болгарии существует серьёзный раскол между властью и народом, обострившийся на фоне украинских событий. «Хочу отметить: все социологические исследования показывают, что от 60% до 80% болгар поддерживают российскую спецоперацию. Конечно же, вы не услышите эти данные в эфире СМИ, потому что у нас глушат мнение, не устраивающее власть», – подчеркнул он.

При этом Малинов напомнил, что был уволен министр обороны Стефан Янев, который отказался называть российские действия «войной» и был против поставок самолетов для Украины. «Был закидан снежками глава правительства Кирил Петков – абсолютно проамериканский деятель, который пытался «задвинуть» гражданам, собравшимся в День освобождения Болгарии, пропаганду против России. Люди кричали «Россия! Россия! НАТО вон!». У нас прошло три митинга в поддержку России. Но об этом ни в болгарских СМИ ни слова. Болгарский народ продолжит высказывать свое мнение, но его голос, увы, до мировой общественности доходит слабо. Тем, кто поддерживает Россию, не дают слова!» – констатировал Малинов.

София, служба информации РИА «Новый День»

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