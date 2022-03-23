Втягивают в конфликт: Запад подготовил для Сербии новый капкан

Сербию пытаются вновь втянуть в конфликт и требуют признать независимость Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич по итогам вчерашних переговоров с послами России, Китая и государств Квинты (Франции, Великобритании, ФРГ, Италии и США), совещания с представителями Косово и Метохии и заседания Совета безопасности страны. По его словам, темами обсуждения стали актуальное геополитическое положение Сербии, права сербского народа в Косово и энергетический кризис.

«Мы договорились о пополнении наших стратегических нефтяных резервов, военных резервов, дополнительных объёмов сухого молока. Мы обсудили решение Приштины запретить проведение сербских выборов 3 апреля на территории Косово и Метохии. Дело не просто в нарушении их гражданских прав на волеизъявление – это вопрос выживания людей», – пояснил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич отметил, что в процессе переговоров представители Квинты вновь требовали признать независимость Косово. «Они хотели, чтобы сербские власти попросили «правительство» Косово обеспечить проведение голосования, что де-факто значит признание. Сербия на это не пошла и не пойдёт», – подчеркнул он.

«Мы обсудили ситуацию с представителями сербов Косово и Метохии. Впервые мы не достигли абсолютного соглашения насчёт плана действий, что не значит, что между нами есть недопонимание. Я попросил их о терпении и заверил, что мы остаёмся с нашими людьми. Они (косовские сербы) хотели, чтобы все сербы вышли из всех приштинских органов временного управления и были готовы были покинуть территорию Косово и Метохии. И я их понимаю, потому что они терпят насилие. Я понимаю, что они переживают, – но что мы будем делать дальше? Мы рискуем войти в круг бесконечного военного конфликта», – пояснил президент Сербии.

Комментируя предстоящие 3 апреля президентские, парламентские и местные выборы, Вучич отметил, что Белград организует особые избирательные участки в центральной Сербии, куда смогут приехать косовские сербы. «Я понимаю всю тяжесть положения нашего народа. Люди по горло сыты террором Приштины, они готовы уехать с территории самопровозглашенной республики. Но государство просит вас о терпении. Если мы войдём в эту ситуацию, возврата из неё не будет. Я не уверен, что мы можем выйти из неё победителями», – сказал он.

«Я оповестил государства Квинты и уверен, что они осудят поведение Приштины. Посол России прекрасно понимает всё, что происходит. Посол Китая уже передал в Пекин информацию о состоянии дел. Я не буду вмешиваться в протесты и митинги, которые пройдут на территории Косово и Метохии в знак протеста против поведения Приштины», – добавил президент Сербии.

«В регионе ведут игру против Сербии, нас хотят втянуть в конфликт как антизападную державу, чтобы ввести против нас санкции, и мы должны избежать попадания в этот капкан. Нужно беречь и охранять наших сербов в Косово и Метохии, нашу страну, но нас буквально втягивают в противостояние все те, кому мешает Сербия. Поэтому мы продолжим разговор с нашими партнёрами и представителями сербов Косово и Метохии. Моя обязанность – видеть положение дел целиком. Меньше всего нам нужны конфликты», – заявил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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