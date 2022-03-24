«Одним злом на свете меньше» – сербские политики о смерти Мадлен Олбрайт

В Сербии не скорбят по кончине «идейный вдохновителя» бомбардировок Югославии, экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая умерла накануне на 85-м году жизни. Судя по заявлениям сербских политиков, которые приводит «Балканист.ру», никто не забыл ее роль в разгроме государства и появлении на политической карте самопровозглашенной республики Косово.

В частности, спикер парламента Сербии, лидер Социалистической партии Ивица Дачич выразил надежду, что «Бог ей простит все грехи перед сербским народом». «Одним злом на свете меньше», – заявила его соратница, глава молодёжной ячейки Социалистической партии Сербии города Ниша Ана Грозданович.

Лидер «Единой Сербии» Драган Маркович Пальма сделал еще более жесткое заявление. «Она (Олбрайт) лично выбирала, куда направлять бомбы, была главным организатором агрессии НАТО. Есть два пути: в рай и в ад. Надеюсь, она закончит в аду, как этого и заслужила», – подчеркнул политик.

«В ходе агрессии был разбомблен город Варварин, в день православного праздника. Агрессоры знали, что соберётся много людей. Они бомбили мост, на котором находились люди – погибли 12 детей, двое пропали без вести. Из-за тех событий, бомб с обедненным ураном сейчас молодые женщины, которые пережили это в детстве, не могут забеременеть. Мы сегодня все ещё ощущаем последствия той агрессии. Мы этого никогда не забудем. Сербский народ её смерть оплакивать не станет», – заявил лидер Маркович Пальма.

Олбрайт стала одним из главных сторонников бомбардировок Югославии, из-за чего агрессию 1999 года в Белом доме назвали «войной Мадлен». Она также приветствовала операцию по этнической чистке Хорватии от сербов «Буря» в 1995 году, и была главным союзником косовских сепаратистов, которые поставили ей памятник в Приштине и назвали в её честь площадь.

Несколько лет назад Олбрайт в интервью газете Huffington post заявила, что не жалеет о своих решениях. «Надо было ещё раньше вторгнуться в Югославию», – сказала она.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»