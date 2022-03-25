«США и НАТО не вправе судить ни одно государство»: Китай напомнил о преступлениях западной «демократии»

США и НАТО напрямую причастны к преступлениям против суверенных государств по всему миру и не имеют права судить действия каких-либо стран. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, обратив внимание на безнаказанность западной «демократии».

«По Югославии было выпущено 2,3 тысячи ракет, 14 тысяч бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном, что повлекло гибель 2 тысяч мирных жителей, и более 200 тысяч человек остались без крова. США и НАТО не вправе судить ни одно государство, они могут лишь просить прощения и возмещать ущерб народам Югославии, Ирака, Сирии, Афганистана», – цитирует «Балканист.ру» заявление представителя МИД КНР.

Посол Китая в Белграде Чен Бо со своей стороны подчеркнула, что коллективный Запад спустя два десятилетия продолжает вести прежнюю политику и угрожать безопасности суверенных стран. «Прошло 23 года, а агрессор не только не признал вину за свои поступки, но и продолжает бесцеремонно вмешиваться во внутреннюю политику других государств, угрожая их национальной безопасности и суверенитету под лозунгами «гражданских прав и демократии», – констатировала посол в соцсетях.

К своей публикации Чен Бо прикрепила фото взрывов в Белграде весной 1999 года и памятника трехлетней Милице Ракич, погибшей в результате авиаударов НАТО.

Напомним, во время бомбардировок Белграда 7 мая 1999 года прямым попаданием ракеты было разрушено посольство КНР в Сербии. Погибли сотрудница агентства «Синьхуа» Шао Юньхуань, журналист газеты «Жэньминь жибао» Сюй Синху и его жена Чжу Ин. В 2010-2011 годах разрушенное здание диппредставительства снесли, на его месте появились мемориальный сквер и китайский культурный центр.

Пекин – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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