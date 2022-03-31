Президент Вучич: Сербия вышла на новый уровень развития

Сербия вышла на новый уровень развития, преодолев экономический спад и вернув себе лидирующие позиции в Европе, но государство не будет на этом останавливаться – предстоит реализовать новый масштабный проект, которого долгие годы ждали граждане страны. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в своей программной статье на портале Blic, которую цитирует «Балканист.ру».

«Сербия сегодня – это сильное государство, фактор мира и стабильности, страна строительных кранов, фабрик и новых рабочих мест. Это то, за что мы ежедневно боролись тяжёлым и мученическим трудом», – констатировал Вучич.

Вучич обратил внимание, что для преодоления проблем, которые достались в наследство от предыдущих руководителей страны, потребовались болезненные реформы, но их позитивный результат очевиден. «От отрицательного экономического роста мы пришли к тому, что за последние два года Сербия стала страной с самой быстроразвивающейся экономикой в Европе. Внешний долг, вопреки кризисам, находится под контролем. Уровень безработицы с 25,9% упал в два раза, а зарплаты и пенсии значительно выросли. Средний заработок с 331 евро увеличился к декабрю 2021 года вдвое. Минимальный размер оплаты труда мы подняли со 130 до 300 евро. Я лично заложил камни в фундаменты более чем 250 будущих фабрик, и горжусь тем, что наше государство является региональным лидером по привлечению иностранных инвестиций. Только за последний год мы обеспечили приток в размере 3,9 млрд евро из-за рубежа, что больше, чем у всех стран Балканского региона вместе взятых», – подчеркнул президент Сербии.

При этом Вучич отметил, что предстоит реализация масштабного проекта «Сербия 2025», согласно которому 14 млрд евро будут направлены в важные инфраструктурные проекты: строительство больниц и школ, энергетику, коммунальное хозяйство и поддержку демографии. Предполагается, что 9 млрд евро будут вложены на строительство дорог, один миллиард евро обеспечит обновление канализационных и водопроводных сетей страны, 700 млн выделят на поддержку молодёжи, 600 млн – на решение проблем здравоохранения. Еще 600 млн евро пойдет на развитие образования и внедрение цифровых технологий, по 500 млн евро – на поддержку спорта, туризма, культуры, а также развитие энергетического сектора. Еще 300 млн планируется вложить в сельское хозяйство. Часть средств поступит на строительство белградского метро. «Это проекты, которые ждали поколения наших граждан. Они уже начали воплощаться в жизнь, и этот процесс не остановить», – отметил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что особую гордость у него вызывает программа поддержки молодежи и преодоления демографического кризиса. С начала 2022 года каждая молодая мать может получить 20 тысяч евро от государства на покупку жилья. Выросли выплаты за первого, второго и третьего ребенка. Кроме того, запланированы дальнейшие шаги для стимулирования уровня рождаемости.

«Я вхожу в число тех, кто всегда стремится к большему, лучшему результату. Виктор Гюго говорил, что ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Мы мечтали о глобальном и добились осуществления своих целей упорным трудом. Работаем дальше. Два огромных кризиса – пандемия и конфликт России и Украины – сказались на странах более сильных, чем наша, но мы абсолютно стабильны, отлично справляемся с вызовами и продолжаем строить нашу красивую Сербию. Сегодня мы мечтаем о том, что к 2025 году страна будет покрыта сетью магистралей и современных железных дорог, станет местом, где в каждом доме будет вода и канализация, государством, в котором каждый гражданин станет жить лучше. Со всей ответственностью и абсолютной уверенностью обещаем, что к концу мандата будущего правительства размер средней зарплаты составит 1 000 евро, а пенсии вырастут до 500 евро. Вместе мы можем все!» – заключил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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