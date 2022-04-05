В Сербии арестован начальник полиции Нови-Сада

В Сербии арестован начальник полиции города Нови-Сада Слободан Малешич по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью получения личной выгоды. Вместе с ним задержаны еще трое лиц, передает «Балканист.ру» со ссылкой на агентство Tanjug.

Как отмечается, с марта 2016 года Малешич занимал аналогичную должность в Крагуеваце, откуда его позднее перевели в Нови-Сад. Оппозиционные сербские СМИ обращают внимание, что Малешич руководил специальными подразделениями полиции, разгонявшими в июле 2020 года «антиковидные» протесты, а также утверждают о якобы имевшихся связях полицейского с «сербской мафией» из Косово.

Напомним, в 2021 году президент Сербии Александр Вучич инициировал в стране кампанию по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в том числе на высшем уровне. «Мы решим проблему мафии в стране. Некоторые люди возомнили себя всесильными и неприкосновенными. Проблема не в разборках кланов, а в том, что в них оказались вовлечены и отдельные сотрудники госаппарата», – заявил Вучич в феврале прошлого года.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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